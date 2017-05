Geld nodig voor ambities digitale veiligheid Redactie 15-05-2017 06:07 print

Nederland is op de goede weg, maar moet meer investeren om bij te blijven op het gebied van digitale veiligheid. Ook de samenwerking tussen bedrijven en overheid kan beter. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek dat in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) is uitgevoerd.

Het rapport wordt dinsdag aangeboden aan Patricia Zorko, directeur Cyber Security van de NCTV. Uit de Cyber Readiness Index blijkt dat Nederland een heldere visie heeft en de juiste strategieën hanteert. Maar om die ambities waar te maken moeten er meer (financiële) middelen vrijgemaakt worden. Ook het ontbreken van centrale sturing is volgens het onderzoek een kwetsbaarheid.

Uit het rapport "blijkt duidelijk dat Nederland een mooie prestatie heeft neergezet door met bescheiden middelen stevige resultaten te boeken in het digitaal veilig houden van Nederland", stelt Zorko.



Geld nodig voor ambities digitale veiligheid (Foto: ANP)