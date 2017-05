'Halo 5: Guardians komt naar Windows'

Ontwikkelaar 343 Industries laat weten een kleine verrassing te hebben voor de fans op de E3. Community manager Brian Jarrad benadrukte dat er geen Halo 6 wordt aangekondigd. De volgende logische gedachte is dan een uitgave van Halo: The Master Chief Collection en/of Halo 5: Guardians op het Windows-platform.

Als dit nieuws blijkt te kloppen, dan betekent het wel dat de lijst met AAA-exclusives voor Xbox One erg kort wordt. De meerwaarde om een Xbox One aan te schaffen als je reeds een pc hebt wordt zo steeds marginaler. Maar misschien worden er tijdens de E3 wel een hoop Xbox One- exclusives aangekondigd. We gaan het vanzelf merken.