Verstappen: "Bottas schakelde Kimi en mij uit"

Voor Max Verstappen duurde de Grand Prix van Spanje zondag niet lang. In bocht één werd hij van de baan getikt door Kimi Räikkönen, die op zijn beurt weer een oplawaai kreeg van Valtteri Bottas.

Nadat de race voorbij was deed Verstappen rustig zijn verhaal en hij was gelijk duidelijk: "Bottas schakelde eigenlijk gewoon twee man uit", doelde hij op zichzelf en Räikkönen, die net als de Nederlander de race niet meer kon vervolgen. "Nadat ik met het team gepraat had ben ik de race gaan kijken. Beetje appen, beetje snapchatten, dat soort dingen."

Verstappen probeerde buitenom voorbij Räikkönen te gaan, maar dat ging dus niet goed. "Als Räikkönen en Bottas elkaar niet raken gaat het wel goed en heb je er twee te pakken", stelt Verstappen. "Helaas gebeurde dat wel en kwam Räikkönen tegen mij aan, waardoor ik slachtoffer werd van wat er in de binnenkant van de bocht gebeurde."

De wedstrijdleiding deelde geen straffen uit en hield het op een race-incident, waar Verstappen het niet helemaal mee eens was. "Apart, want Bottas schakelt er gewoon twee uit, dat is niet zo handig." Of Bottas dan de schuld moet krijgen? "Mwah, Kimi kun je sowieso de schuld niet geven en mij denk ik ook niet..." Bottas verontschuldigde zich na afloop wel, maar daar schoot Verstappen weinig mee op: "Daar koop ik niks voor."

De Nederlander heeft in elk geval geen spijt van zijn enthousiaste inhaalpoging. "Ik had ook rustig achter de rest aan kunnen rijden, maar zo ben ik niet. Liever risico nemen en een keer derde worden dan rustig naar plek vijf rijden. Ik zag een gat, dook erin en het liep verkeerd."