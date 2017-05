Van der Breggen pakt de winst in Californië

Van der Breggen pakt de winst in CaliforniŽ H.Vviv 14-05-2017 23:34 print

Anna van der Breggen heeft de Ronde van Californië voor vrouwen gewonnen. De Nederlandse renster won het algemeen klassement met één seconde voorsprong op Katie Hall. De laatste etappe werd gewonnen door Giorgia Bronzini.

Van der Breggen begon de laatste etappe met een achterstand van één seconde op Katie Hall. Net zoals in de etappe van zaterdag wist de Nederlandse twee bonificatieseconden te pakken, waardoor ze de winst pakt met één seconde.

In de laatste etappe werd de sprint gewonnen door de Bronzini. De Italiaanse sprintster van Wiggle High5 was in de laatste etappe te snel voor Coryn Rivera. Kirsten Wild werd derde in de massasprint.

Van der Breggen neemt de leiding in de Women’s World Tour over van Annemiek van Vleuten.