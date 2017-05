Darter Michael 'Bully Boy' Smith zegeviert op Gibraltar

Darter Michael Smith is de winnaar geworden van de Gibraltar Darts Trophy, het vijfde toernooi van de Euro Tour. In de finale was Bully Boy met 6-4 te sterk voor Mensur Suljovic.

Smith won eerder op de dag nog van Dimitri van den Bergh, Rob Croos en James Wilson. Hij won al deze duels met 6-5. Smith kwam in de finale 3-0 voor, maar zag Suljovic tot 4-4 terugkomen. Met een 132-finish werd het 5-4 en een leg later gooide Smith de partij in het slot. Het was voor de Engelsman zijn eerste titel dit jaar en zijn vierde Euro Tour-titel overall. Zijn laatste overwinning dateert van september 2015 toen hij de European Darts Trophy won.

📸 Your 2017 Gibraltar Trophy winner: Michael Smith - and runner-up: Mensur Suljovic! 👏 #GDT17 pic.twitter.com/b1yILVNZbD — Live Darts (@livedarts) May 14, 2017

Benito van de Pas bleek de beste Nederlander in Gibraltar. Hij verloor zondag in de achtste finales met 6-2 van Magnus Caris, die zaterdag ook al te sterk was voor Jelle Klaasen. Ook Christian Kist vloog er zaterdag in de tweede ronde uit. Jeffrey de Zwaan en Mario Robbe verloren vrijdag al in de eerste ronde. Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld waren niet aanwezig op Gibraltar. Volgende week gaat het darten weer verder op de vloer. In Milton Keynes staat Players Championship 11 en 12 op het programma.

Gibraltar Darts Trophy - Achtste finales

Peter Wright 6-0 Stephen Bunting

Darren Johnson 6-3 Alan Norris

Michael Smith 6-5 Dimitri Van den Bergh

Rob Cross 6-2 Dave Chisnall

Mensur Suljovic 6-3 Cristo Reyes

Magnus Caris 6-2 Benito van de Pas

James Wilson 6-3 Ian White

Daryl Gurney 6-4 Simon Whitlock

Kwartfinales

Peter Wright 6-5 Darren Johnson

Michael Smith 6-5 Rob Cross

Mensur Suljovic 6-3 Magnus Caris

Daryl Gurney 6-3 James Wilson

Halve finales

Michael Smith 6-5 James Wilson

Mensur Suljovic 6-5 Daryl Gurney

Finale

Michael Smith 6-4 Mensur Suljovic