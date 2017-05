Elia wil weg bij Feyenoord: "Project is afgerond" Redactie 14-05-2017 19:37 print

Eljero Elia hoopt komende zomer een nieuwe club te vinden. De kampioenswedstrijd tegen Heracles Almelo was dus mogelijk zijn laatste voor Feyenoord.

Elia heeft bij de clubleiding aangegeven dat hij toe is aan een nieuwe uitdaging. "Eerst de beker en nu de titel: het project is afgerond. Ik heb technisch directeur Van Geel gezegd dat ik nog eenmaal een stap wil maken. Feyenoord gunt mij dat", zei de buitenspeler volgens het Algemeen Dagblad.

Feyenoord nam de 30-jarige Elia in de zomer van 2015 transfervrij over van Werder Bremen, waar hij in zijn laatste jaar op een zijspoor was beland. Daarvoor droeg de 28-voudig international het shirt van Hamburger SV en Juventus.

In dienst van Feyenoord kwam Elia uiteindelijk 67 keer in actie (alle competities). Hij scoorde achttien keer en leverde veertien assists af. Zijn contract in De Kuip verloopt na volgend seizoen.