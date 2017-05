Grote brand in school in Schagen YokiKater 14-05-2017 15:37 print

In een schoolgebouw in Schagen is zondagmiddag brand uitgebroken. Volgens de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is er sprake van een grote brand. Er zijn meerdere eenheden aan het blussen in de Kastanjestraat.

Er komt behoorlijk wat rook vrij. Omwonenden krijgen het advies ramen en deuren te sluiten.

Het pand is van de Jenaplanschool De Keerkring. Volgens de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord waren er geen personen in het gebouw aanwezig.

Keerkring #Schagen in #Brand, heel vervelend zeker omdat het al de tweede keer is. pic.twitter.com/xVIXjkKImu — Martin van Son (@DutchMartin) May 14, 2017



Grote brand in school in Schagen (Foto: ANP)