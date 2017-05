Van Bronckhorst: "Ik ben altijd positief"

Giovanni van Bronckhorst kijkt met vertrouwen uit naar de wedstrijd Feyenoord - Heracles Almelo. De tussenstand bij Ajax hoeft hij niet te weten.

Feyenoord heeft nog één zege nodig om zich tot landskampioen 2017 te kronen. Vorige week ging tegen alle verwachtingen in een vroege aankomst in veilige haven niet door, wat tot veel teleurstelling leidde, maar Van Bronckhorst blijft kalm.

"Ik ben altijd positief en zo kijk ik ook naar de wedstrijd tegen Heracles", zegt Van Bronckhorst tegen De Telegraaf. "Sommige ploegen hebben niet de kans om nóg een kampioenswedstrijd te spelen. Bij ons is dat meteen de week erna. Kampioenschappen worden niet in één keer beslist, ook al hoop je dat wel. Het was in elk geval heel positief hoe we hier werden ontvangen na de wedstrijd tegen Excelsior."

De trainer is trots op het Legioen. "De steun die we altijd hebben zag je ook weer na aankomst bij ons stadion. We hadden wel verloren, maar de kans op het kampioenschap hadden we nog. Dat kunnen we de komende wedstrijd winnen. Dat gevoel werd deze week met de dag sterker."

Zolang Feyenoord niet op voorsprong komt tegen Heracles, zal de stand van zaken in Tilburg, bij Willem II - Ajax, relevant zijn. Van Bronckhorst wordt liever niet op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen aldaar. "We zullen het wel meekrijgen, maar feit blijft dat wanneer wij zelf winnen, we kampioen van Nederland zijn."