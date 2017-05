Inwoners van de Duitse deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen (NRW) gaan zondag naar de stembus om een nieuw deelstaatparlement te kiezen. De stembusgang in de aan Nederland grenzende staat is een belangrijke graadmeter voor de landelijke verkiezingen in september.

Vooral voor de sociaaldemocratische SPD staat zondag veel op het spel bij de derde en laatste deelstaatverkiezing van dit jaar. De CDU van bondskanselier Angela Merkel won onlangs verkiezingen in Sleeswijk-Holstein en Saarland. NRW is strategisch belangrijk, omdat het de deelstaat is met de meeste kiezers. Er wonen ruim 13 miljoen stemgerechtigden.

Voor de uit Hehlrath (NRW) afkomstige SPD-leider Martin Schulz is de verkiezing een thuiswedstrijd met hoge inzet. De oud-voorzitter van het Europees parlement ambieert het kanselierschap, maar de eerdere nederlagen bij deelstaatverkiezingen roepen de vraag op of hij in staat is Merkel te verslaan. Als de sociaaldemocraten verliezen in een staat waar momenteel een SPD-premier aan het roer staat, is dat een forse klap voor de ambitieuze partijleider.



Noord-Rijnland-Westfalen naar de stembus (Foto: ANP)