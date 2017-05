Giro: Etappe 9 - De zwaarste slotklim van de Giro Redactie 14-05-2017 07:38 print

In 2008 troefde een schimmige Italiaan een Bask af in de straten van Peschici. Nu, negen jaar later, waren de rollen omgedraaid. Een Bask troefde een schimmige Italiaan af. De overwinning ging naar Gorka Izagirre, een van de meest onderschatte renners van het peloton. Een renner die heel compleet is, maar omdat hij nergens echt in uitblinkt is hij toch vooral vaak een knecht, zo ook in deze Giro. Het was eigenlijk ook helemaal niet de bedoeling dat hij mee zou gaan in de aanval, maar door het aparte koersverloop zat hij ineens vooraan.

De rit begon met een verstikkend hoog tempo, het eerste uur legde men meer dan 55 kilometer af. Niemand leek weg te komen, tot een groep vol met hardrijders zich af wist te scheiden van het peloton. Daar leek het stil te vallen, tot enkele ploegen die de slag hadden gemist hadden toch gingen achtervolgen. De achtervolging bleef duren tot de eerste klim van de dag, waar een deel van de vluchters weer werd ingelopen en nieuwe jongens in de aanval gingen.

Uiteindelijk ontstond er een groep van 15 man, die rustig naar Peschici leek te rijden. Tot Quick Step ineens toch besloot te gaan rijden, omdat Valerio Conti virtueel in het roze reed. Daardoor besloot de sterke Conti er vooraan maar een snok aan te geven en plotsklaps was de kopgroep uitgedund tot vijf man. Een leuke finale volgde, met slag om slinger demarrages.

Vier renners bleven over, waarbij vooral Conti veel werk bleef doen. Hij was een beetje enthousiast. Te enthousiast, bleek in een van de laatste bochten. Hij begon al met trappen voor hij goed en wel uit de bocht was en ging onderuit. Izagirre, die in zijn wiel zat, profiteerde meteen door te versnellen. Sanchez en Visconti hadden wat meer last van de valpartij van continu en zaten meteen op een gaatje. Dat gaatje kregen ze niet meer dicht en zo ging de overwinning dus naar de Bask. Pas de tweede keer voor Gorka dat hij een koers wint buiten het Baskenland, het is hem van harte gegund.

Bij de klassementsrenners gebeurde ondertussen niet veel, iedereen kwam heelhuids door de finale en alle mannen met een roze droom eindigden ook in dezelfde tijd. Dat gaat tijdens de komende rit zeer zeker niet het geval zijn. We krijgen aan het eind van de eerste week van deze Giro te maken met de zwaarste aankomst bergop van deze ronde. We gaan de Apennijnen in en doen daar de moeilijkste klim aan. Het is tijd voor Blockhaus.



De route van vandaag (Bron: Giro d'Italia)



Het profiel van vandaag (Bron: Giro d'Italia)

De startplaats

We hebben inmiddels de regio Apulië verlaten en zijn nu in Modise. De start is in Montenero di Bisaccia, een klein dorpje van 6600 inwoners dat debuteert in de Giro. Ondanks de naam van het dorp is hier geen zwarte berg te bekennen. Montenero di Bisaccia is wel gebouwd op een heuveltje en is daardoor, zeker als je het dorp van een afstand bekijkt, een behoorlijk typisch Italiaans plaatsje.

Wat Montenero dan weer voorheeft op veel omringende plaatsen is dat een enthousiaste Wikipediaan zijn licht flink heeft laten schijnen op het dorp. In onorthodox geformuleerde zinnen tref je aan dat er onder Montenero di Bisaccia een aantal grotten liggen, die door de gemeente gevuld zijn met cement om verzakkingen te voorkomen. In een aantal grotten die nog steeds toegankelijk zijn worden jaarlijks kerstfeesten gehouden. Normaal doe je dat ergens buiten op een plein, maar in Montenero di Bisaccia gaan ze dan graag de grotten in.

Volgens de Wikipedia van Montenero di Bisaccia kan het panorama van het dorp makkelijk tippen aan Toscane en zelfs een vergelijking met een schilderij van Van Gogh passeert de revue. Een nuchtere blik op dit dorp en de omgeving laat al snel zien dat dit lichtelijk overdreven is, maar het is hier ook zeker niet lelijk. Het gemiddelde inkomen van de bewoners schijnt trouwens 1200 euro te zijn, dat zijn toch wel van die details waar je heel veel aan hebt.

Het oude centrum van dit plaatsje is nogal vervallen, maar daardoor schijnt het populair te zijn onder toeristen, die hier voor een zacht prijsje een huis op de kop kunnen tikken om het vervolgens op te knappen. Of deze niet geheel objectieve informatie van Wikipedia klopt weet ik niet, het enige dat ik wel objectief vast kan stellen is dat het er op foto's nogal authenthiek uitziet. De renners starten in het centrumpje van Montenero en gaan dan weer op weg naar bekend terrein: de kust.



Montenero di Bisaccia ziet er prima uit, zo van een afstandje (Foto: WikiCommons/Rod70)

De route

We zijn dan wel in de regio Molise, maar daar blijven we niet lang. Al na negen kilometer rijden we de Abruzzen binnen, bij het dorpje San Salvo. In San Salvo zijn de renners ook al bijna weer bij de kust. Daar gaan ze ook weer een behoorlijke tijd blijven, want de parcoursbouwers houden naast chaotische finales ook van de zee.

Er wordt over rechte en brede wegen richting Vasto gefietst, waar na 19 kilometer al de eerste tussensprint van de dag is. We mogen er dus ernstig rekening mee houden dat allerlei mensjes die voor de puntentrui willen gaan tijdens deze rit al vroeg in de aanval gaan. Een kopgroepje zal vermoedelijk pas na Vasto een vrijgeleide krijgen.

Om bij de tussensprint te komen moet er overigens nog wel drie kilometer geklommen worden, aan ongeveer 5%. Dit is voorlopig dan ook meteen het laatste klimmetje, want verder is het begin van deze rit bijna geheel vlak. Over grotendeels rechte en brede wegen gaat het nu een aantal kilometer verder, terwijl de zee af en toe weer in beeld komt.

We passeren een aantal dorpjes, met wat rotondes, maar verder is dit deel van de rit bepaald geen uitdaging. Eventuele wind zal hier ook weinig invloed hebben, aangezien de wegen nogal beschut zijn. Het is een tijd vlak geweest, maar in de buurt van Ortona, na 62 kilometer, zal het parcours weer even wat glooiender worden. Richting Ortona is er een klimmetje van één kilometer aan 5% en ook in deze stad zelf is er nog een kort klimmetje, ook aan 5%. In Ortona staat nog een Aragonees kasteeltje, dat is wel zo'n beetje het hoogtepunt hier.



Het Aragonees kasteel in Ortona (Foto: WikiCommons)

Na de korte heuveltjes in en om Ortona zal het weer een tijdje vlak zijn. Eenmaal buiten Ortona zijn er ook bijna geen bochten in het parcours en gaat het rechtdoor langs de kust richting Francavilla al Mare, in de buurt van Pescara. In Francavilla slaan de renners linksaf en verlaten ze de kustlijn.

We gaan het binnenland van de Abruzzen verkennen en al vrij snel komen we de eerste gecategoriseerde klim van de dag tegen. Na Francavilla al Mare is het nog een kleine 10 kilometer vlak, maar dan gaat er geklommen worden richting Chieti. Vijf kilometer lang gaat het omhoog aan 5%. Na 91 kilometer komen de renners boven in Chieti, waar dan ook meteen de tweede tussensprint van de dag zal zijn.

Chieti is een bekende stad in de Giro en ook in een andere grote Italiaanse koers, de Tirreno-Adriatico. Zo kwam die laatste koers in 2012 en 2013 nog aan in Chieti, op een redelijk steil muurtje. De beklimming van nu richting Chieti is een stuk makkelijker, het dient nu meer als een opwarmertje. De Giro zelf was in 2009 nog in Chieti, toen was het de startplaats van een rit die zou eindigen daar waar we nu ook gaan eindigen, Blockhaus.

Chieti is trouwens best een mooi stadje, gelegen boven op een heuvel, met in het centrum nog wat fraaie gebouwtjes. In de verte zie je hier de Apennijnen al liggen. Het is vanaf hier nog een kleine 60 kilometer tot de streep. Veel vlakke kilometers zijn er nu niet meer bij, het zal tijdens deze rit niet meer saai zijn als het goed is.



Chieti ligt er mooi bij (Foto: WikiCommons)

Na de klim richting Chieti volgt een niet zo lastige afdaling door de straten van deze stad. Er zijn wel wat stevige bochten en het wegdek is ook niet overal even fantastisch, maar de weg is ook breed en daardoor voorzie ik hier geen problemen. Na zes kilometer in dalende lijn komen de renners beneden en is het tien kilometer lang zo goed als vlak.

De renners rijden nu over brede wegen, zonder veel bochten, richting Manoppello Scalo. Een aantal kilometer buiten dit dorp begint de weg lichtjes omhoog te lopen. Acht kilometer lang zal het vals plat omhoog gaan. De renners overwinnen 200 hoogtemeters in die kilometers, dus dan kan je zelf al vrij snel uitrekenen dat het niet veel voorstelt. Vlak voor de top van dit klimmetje rijden de renners langs Manoppello, een dorpje dat fraai gepositioneerd op een heuvel ligt. Even verderop ligt nog een opvallend heiligdom, dat een toeristische trekpleister schijnt te zijn.

Het loopt na deze passage nog wat verder omhoog, tot men in de buurt van Lettomanoppello komt. Hier zouden de renners linksaf kunnen slaan om aan de klim richting Passo Lanciano en Blockhaus te beginnen, maar in plaats daarvan wordt er afgedaald richting Scafa, om de klim richting Blockhaus van een lastigere kant te kunnen beklimmen. Op de top van het klimmetje dat ons tot Lettomanoppello brengt is het nog 30 kilometer tot de finish. Voor zover dat nog niet het geval was gaat de finale hier echt beginnen.



Een prima heiligdom bij Manoppello (Foto: Panoramio)

De afdaling die nu volgt is niet zo lastig. De wegen zijn breed en er zijn weinig bochten, alleen het wegdek verdient geen schoonheidsprijs. Na vijf kilometer in licht dalende lijn komen de renners aan in Scafa, waar ze meteen linksaf slaan om vervolgens direct te beginnen aan een nieuwe beklimming. Het eerste deel van de klim naar Blockhaus gaat vast beginnen.

Voor de slotklim van 13 kilometer begint krijgen we eerst nog een opwarmer van 10 kilometer. In die 10 kilometer gaat het gemiddeld aan 4% omhoog, maar er zitten ook wat steilere stroken bij. De opmaat naar Blockhaus begint met drie kilometer vals plat, gevolgd door twee serieuze kilometers aan 6%. Na deze kilometers vlakt het weer wat meer af richting het dorpje Roccamorice, waar de slotklim dan echt begint.

De laatste vijf kilometer van dit eerste deel van de klim komen de stijgingspercentages niet meer boven de vier uit. De renners rijden nu ook nog door een gebied dat niet echt tot de verbeelding spreekt, over een brede weg. Ze passeren ondertussen nog San Valentino in Abruzzo Citeriore, wat wel een aardig dorpje is.

Na de klim van tien kilometer wordt de weg ineens een stukje smaller en is er een kort stuk in dalende lijn van anderhalve kilometer, voor Roccamorice wordt bereikt. Ook komt er ineens, vrijwel uit het niets, mooie natuur tevoorschijn. Na 135 kilometer rijden de renners dan door Roccamorice, waar de weg meteen heel ferm omhoog begint te lopen. We gaan beginnen aan de slotklim.



Ook hier is de omgeving niet verkeerd (Foto: Panoramio)

Ondanks het feit dat de organisatie en ook deze voorbeschouwing het steeds over Blockhaus heeft, eindigen we helemaal niet boven op die klim. We blijven steken op een kilometer of zes van de absolute top. De finish zal liggen bij Hotel Mammarosa, wat van de buitenkant net zo'n naargeestige uitstraling heeft als het hotel uit The Shining, gecombineerd met de kleuren van The Grand Budapest Hotel.

Zelfs zonder die zes laatste kilometers is deze slotklim de zwaarste aankomst bergop van deze Giro. 13 kilometer aan 8,4% is geen kattenpis. De klim begint in de straten van Roccamorice meteen met een steile kilometer aan 7%, maar zelfs dat zal uiteindelijk een simpele kilometer blijken te zijn. In het begin van de klim rijden de renners ook nog eens vlak langs Eremo di San Bartolomeo in Legio, een klooster gebouwd in de rotsen.

De tweede kilometer van de klim is wat makkelijker, het zwakt wat af richting 5% zelfs, maar daarna is het gedaan met de pret. Vanaf de vierde kilometer van de klim begint het echte werk en zal het niet meer simpel worden. Tot de top steeds rond de 9%, met een ongelooflijk zwaar middenstuk, waarin het zelfs enkele kilometers aan 10% omhoog gaat. Dit is niet voor niets de lastige kant van Blockhaus. Tel daar dan ook nog eens bij op dat het wegdek hier ook nog eens redelijk smal, maar vooral heel slecht is en je weet dat dit een slagveld gaat worden.

De klim heeft alleen één nadeel, het is net als de Etna een berg met weinig begroeiing, waardoor de wind eventueel een rolletje zou kunnen spelen. Het is een dorre, open, kale vlakte waardoor de renners fietsen. Er liggen meer stenen langs de kant van de weg dan dat er bomen te bewonderen zijn. Pas richting de top van de klim neemt de begroeiing wat meer toe, de renners mogen dan zelfs nog door een heus bos fietsen.

Het zwaartepunt van deze klim ligt duidelijk in het midden, met meer dan vijf kilometer waarin de stijgingspercentages steeds rond de 10 zitten, met zelfs wat stroken aan 14%. Pas aan het eind van de klim, op minder dan drie kilometer van de streep, wordt het iets menselijker, met anderhalve kilometer aan 8%. In de laatste kilometer vlakt het verder af richting 6%, tot het op een paar meter van de streep zelfs nog licht naar beneden gaat.

Op 250 meter van de streep is er dan een scherpe bocht naar rechts, waarna de renners de smalle weg van de afgelopen kilometers verlaten en ineens op een enorm brede weg terechtkomen. Op die weg gaat het dan nog 200 meter omhoog aan 8%, waarna deze enorm zware klim voorbij is.



Het profiel van de klim naar Blockhaus (Bron: Giro d'Italia)



Eremo di San Bartolomeo, het klooster dat is uitgehouwen in de rotsen (Foto: WikiCommons)

De finishplaats

Blockhaus is een klim met een even beroemde als beruchte naam. Het is een loodzware klim, vooral van de kant die nu beklommen wordt. De smalle weg met de vele bochten en de talloze kilometers aan 9% maken dit een beestachtige klim. Toch komen de renners nog goed weg, want in tegenstelling tot wat men in het verleden deed, gaan we nu niet helemaal naar de top. Er hadden nog zes kilometers aan 7% kunnen volgen, om het helemaal af te maken.

De laatste keer dat de Giro naar Blockhaus reed finishten we ook al op de plek waar we nu finishen, alleen was toen de weg daar naartoe net even een tikje minder zwaar. De winnaar in 2009 was Franco Pellizotti, de Dolfijn van Bibione, die naar het schijnt voor de derde keer vader is geworden, want dat vertelde de Belg van Eurosport een keer of 25 tijdens de uitzending. Pellizotti raakte die overwinning alleen wel kwijt, dankzij wat opvallende waarden in zijn bloedpaspoort. De overwinning is nu achter de groene tafel overgedragen aan Stefano Garzelli, de nummer twee van die rit.

In 2006 was men hier ook in de buurt, toen reed Ivan Basso op de Passo Lanciano, die hier een klein stukje verderop ligt, iedereen helemaal de vernieling in. In 1967 kwam men voor het eerst aan op Blockhaus. De Giro van 1967 zou de eerste grote ronde worden voor Eddy Merckx. Hij was al een bekende renner die klassiekers won, maar het was de vraag of hij ook in het hooggebergte in de grote rondes een rol van betekenis kon spelen. Bleek een domme vraag te zijn, want in zijn eerste grote ronde won hij meteen twee ritten, waaronder de rit naar Blockhaus. De rest is natuurlijk geschiedenis.

In de tussenliggende jaren kwam men nog een aantal keer aan op Blockhaus, met aansprekende namen op de erelijst als Franco Bitossi, José Manuel Fuente en Moreno Argentin. Blockhaus is geen plek voor krabbelaars, daar is de klim te zwaar voor. Hoewel we niet helemaal boven op de klim finishen, eindigen we wel bij het skigebied van Majelleta en Passo Lanciano. In de winter kan het hier behoorlijk druk zijn, nu zal het op de wielertoeristen na uitgestorven zijn. Helemaal boven op de echte klim staan nog wat zendmasten en hotels. Daar is het uitzicht ook nog eens een stuk beter dan op de plaats waar we nu finishen.



Prima plek voor je restaurantje (Foto: Panoramio)

TV & het weer

Deze zware, maar relatief korte rit zal pas redelijk laat beginnen. Rond 13:00 staan de renners aan het vertrek en tien minuten later worden ze echt op gang geschoten. Tussen 15:55 en 16:11 worden de renners in Scafa verwacht, waar het eerste deel van de klim richting Blockhaus gaat beginnen. De finish wordt dan vervolgens verwacht tussen 16:58 en 17:27.

Eurosport zal er ergens rond 14:30 pas bij zijn, want ze moeten eerst nog andere dingen uitzenden die blijkbaar belangrijker zijn. Motorrijden, of zoiets. Boeit natuurlijk echt helemaal niemand wat, maar Eurosport koopt de rechten van alles wat ook maar enigszins op een sport lijkt en vervolgens hebben ze dan ook nog de verplichting om er aandacht aan te besteden. Daar zijn wij als wielerliefhebbers dan weer de dupe van. Echt fantastisch, Eurosport.

Je krijgt dan natuurlijk ook nog te maken met het feit dat ze dezelfde hoeveelheid reclame moeten uitzenden terwijl de uitzending korter is, dus dat gaat ook weer grandioze taferelen opleveren. En dan krijgen we ook nog eens commentaar van Karsten Kroon, het leven is niet altijd een feest.

Gelukkig gaat de zon wel schijnen, dat scheelt dan nog. In Montenero di Bisaccia zal het 22 graden worden, zonder neerslag en zonder veel wind. Aan de voet van de Apennijnen zal het weer vergelijkbaar zijn, alleen zal het uiteraard wat kouder worden zodra de renners dichter bij de top van de klim in de buurt komen. Alsnog goede koerstemperaturen. De weergoden zijn de renners voorlopig nog goed gezind.



Ook hier is over het uitzicht niet te klagen (Foto: Panoramio)

Favorieten & voorspelling

Op deze klim winnen normaal gesproken alleen maar zeer goede renners. Toch zou daar nu zomaar verandering in kunnen komen, aangezien de huidige generatie ronderenners niet bijzonder eergierig is. Voor een ritzege doen ze tegenwoordig niet veel moeite meer, ze denken liever aan hun klassement. Het is dus zeker niet uitgesloten dat er opnieuw een groepje vluchters met de zege gaat lopen.

We zitten nog steeds vroeg in de ronde en deze enorm zware slotklim kan een aantal renners ook flink wat angst inboezemen. Het is een ideale gelegenheid om de concurrentie te testen, maar of men dat ook aandurft is dan weer een ander verhaal. De slotklim is wel zwaar genoeg om het peloton uit elkaar te laten spatten, daar hoef je niet bang voor te zijn. Bijna 10 kilometer aan 9%, dat gaat gegarandeerd spektakel opleveren. Het zou alleen zo kunnen zijn dat er dan nog een paar vluchters vooraan rijden. Hoe het ook zij, ik ga me nu even focussen op de klassementsrenners.

1. Quintana. Is in het begin van een grote ronde nooit op z'n best en nu al helemaal niet, aangezien hij ook nog de Tour in het achterhoofd heeft. Toch is dit een klim die op zijn lijf geschreven is. Met zijn gebrek aan gewicht dwarrelt hij hier zo naar boven, zonder dat hij überhaupt hoeft te ademen. Hij zal waarschijnlijk nog niet meteen het initiatief nemen, maar volgen kan hij zeker. En dan perst hij er op het laatst nog even een korte demarrage uit en is hij ribbedebie. Misschien dat de overwinning van zijn ploeggenoot Izagirre hem ook nog heeft geïnspireerd, wie weet.

2. Pinot. We zitten nog in het begin van de ronde en er ligt nog geen druk op zijn schouders, dus voorlopig gaat Thibaut lachend vooraan eindigen. Ergens in de derde week gaat hij royaal door het ijs zakken, maar tot die tijd kan je hem met een gerust hart in al je pooltjes opnemen.

3. Yates. Voor zo'n vervelend Britje van twee turven hoog met het gewicht van een pak muesli is dit ook wel een goede klim.

4. Thomas. Britse wielergod. Kan alles, dus ook dit. Beetje fluimucil in je mik en gaan.

5. Zakarin. De Tartaar uit Tatarije beschikt over wonderbenen. Hij zal bergop nog beter voor de dag komen dan tijdens de afgelopen Giro. Of hij bergaf ook beter voor de dag komt is dan weer de vraag, maar daar heeft hij tijdens deze rit geen last van. Met zijn door steroïde anabolen gemanipuleerde mutantenlijf gaat hij geweldig schroeien.

Overigens hoorde ik vandaag een bericht op het nieuws dat in Jemen de cholera uitgebroken is en ik sluit niet uit dat dit veroorzaakt is door Eurosport.