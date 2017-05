Ricciardo: "Geen verrassing dat Max mij verslaat"

Daniel Ricciardo moest tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje fors het hoofd buigen voor teamgenoot Max Verstappen. De Australiër start zondag als zesde, maar was ongeveer een halve seconde trager dan Verstappen, met wie hij nu exact één jaar in het team zit.

"Een jaar geleden zouden mensen natuurlijk verbaasd zijn als Max mij zou kloppen in de kwalificatie, maar iedereen weet nu dat hij een hele snelle coureur is", reageerde Ricciardo. "Natuurlijk wil ik meer uit mijzelf halen dan vandaag, maar het is geen verrassing voor mij dat hij me zo nu en dan verslaat, omdat ik weet dat hij heel snel is."

Ricciardo toont zich uiteraard wel strijdlustig. "Ik verwacht meer van mijzelf en ik ga er vanuit dat ik hem dit jaar ook weer kan verslaan. Natuurlijk weet ik dat ik hem niet elke keer zal verslaan, zo is het nou eenmaal. Hij heeft het vandaag heel erg goed gedaan. Hij zal vast niet zeggen dat hij nog een halve seconde kan winnen, maar voor mij ligt er nog genoeg ruimte voor verbetering. Zijn tijd is een goede indicatie van wat onze auto echt kan, denk ik."

Ricciardo versloeg Verstappen vorig jaar overigens met 10-6 in kwalificatiesessies, dit jaar leidt de Australiër met 3-2.