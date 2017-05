Amrabat wacht interesse van Feyenoord af Redactie 14-05-2017 06:00 print

Sofyan Amrabat weet niets van belangstelling van Feyenoord, maar de middenvelder ziet een overstap naar Rotterdam wel zitten.

Feyenoord zou volgens de geruchten al een poging hebben gedaan om Amrabat vast te leggen. De speler maakt dit seizoen indruk in het shirt van FC Utrecht. Een transfer hangt vooralsnog niet in de lucht.

"Ik heb het ook gelezen. Meer weet ik niet. Ik heb contact gehad met mijn zaakwaarnemer, ja. Dat lijkt me ook logisch, als zoiets in de media verschijnt", zegt Amrabat tegen RTV Utrecht. "Hij weet ook nergens van. Je moet afwachten wat er waar van is. Feyenoord is natuurlijk een prachtige club."

FC Utrecht speelt aan het einde van het seizoen nog play-offs in de hoop Europees te mogen voetballen. De domstedelingen kunnen de hulp van smaakmaker Amrabat daarbij goed gebruiken. Pas daarna gaat hij verder kijken. "Elke speler wil een keer een stap maken. Maar waarheen en wanneer de tijd daarvoor rijp is, dat zal moeten blijken. Ik weet het zelf echt nog niet."