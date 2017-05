Vettel opgelucht na motorproblemen in kwalificatie heywoodu 14-05-2017 01:09 print

Sebastian Vettel kende geen perfect begin van de zaterdag op het circuit van Barcelona. De Ferraricoureur hoorde na de derde vrije training dat zijn motor vervangen moest worden en in de kwalificatie gaf de nieuwe krachtbron bijna de geest.

"Na de derde training moesten we de motor vervangen, iets wat normaal drie uur duurt. We hadden nu maar een uurtje of twee en vijf minuten voor de kwalificatie was alles klaar", legt Vettel uit. "Het team heeft dat echt geweldig gedaan en zelfs de monteurs van Kimi hielpen mee. Op een gegeven moment was zijn helft van de garage helemaal leeg en stond iedereen bij mijn auto, een bijzondere teamprestatie."

In Q1 ging het vervolgens bijna fout. Vettel leek stil te vallen, maar het probleem bleek niet meer dan een kleine kinderziekte te zijn van de nieuwe power unit. De Duitser kon verder, plaatste zich voor Q2 en Q3 en reed zichzelf daarin naar de tweede startplek. "Dat is beter dan die andere optie ja. De auto was fantastisch om te besturen. Pole had zelfs gekund, maar mijn laatste rondje was niet perfect."