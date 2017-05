Sanchez wil route geduldig uitstippelen Redactie 14-05-2017 00:54 print

Davinson Sanchez maakt zich niet druk om zijn toekomst. De verdediger wil eerst succes hebben met Ajax voordat hij over een volgende stap nadenkt.

Ajax staat in de finale van de Europa League en kan zondag kampioen worden als Feyenoord punten laat liggen tegen Heracles Almelo. In beide gevallen hoopt Sanchez succes te boeken, al weet hij dat het lastig wordt.

Sanchez heeft nog een 4-jarige verbintenis bij Ajax. De Colombiaan kan in Amsterdam een stap hogerop afdwingen. "Ik zit bij een grote club waar iedereen me ziet en waar ik me in de kijker kan spelen", stelt hij in gesprek met Het Parool.

"Maar voor nu is het eerst het seizoen goed afsluiten, hopelijk met prijzen. Daarna bespreken we met de club wat de vervolgstappen zijn. Maar vooralsnog draait alles om Ajax. Daar kwam bij dat de kans op veel speelminuten hier groot was en dat Ajax Europees actief was. Het heeft niet slecht uitgepakt, hè."

"Of het seizoen is mislukt als we geen prijs pakken? Nee, helemaal niet. Ajax heeft heel veel goede spelers. En nu de finale in zicht is, kan ik maar aan één ding denken en dat is winnen. Ik heb er geen woorden voor. Een finale moet je echt spelen alsof je leven ervan afhangt."