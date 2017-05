Volgens Zuid-Koreaanse media heeft buurland Noord-Korea in de nacht van zaterdag op zondag (lokale tijd) een raketproef gedaan met een middellange- of langeafstandsraket. De raket zou zijn afgevuurd vanuit de Noord-Koreaanse provincie Pyongan vlak voor zonsopgang, melden militaire bronnen aan het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap.

Of de test geslaagd is en waar de raket is neergekomen, is nog niet bekend. Zuid-Korea en de Verenigde Staten hebben nog niet gereageerd op de proef. Het is al zeker de tiende raketlancering van Noord-Korea sinds het aantreden van de Amerikaanse president Trump vorig jaar. Vrijwel alle raketproeven mislukten tot nu toe.



Noord-Korea lanceert ballistische raket (Foto: ANP)