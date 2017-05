Duitsland onder 17 schakelt Oranje uit op EK na late treffer Boris (borisz) 13-05-2017 21:27 print

Het Nederlands elftal onder 17 jaar is op het Europees kampioenschap in Kroatië in de kwartfinales uitgeschakeld. Duitsland bleek voor een plek bij de laatste vier met 2-1 te sterk. De laatste treffer viel, zoals het Duiters betaamt, in de absolute slotfase van de wedstrijd.

De eerste kans voor Oranje was direct een dubbele. Eerst kwam Zakaria Aboukhlal na een minuutje of tien spelen net te laat bij de eerste paal om een voorzet van Juan Familio-Castillo tot doelpunt te promoveren. Het Duitse antwoord liet niet lang op zich wachten, maar met een uiterste krachtsinspanning wist Mitchel Bakker een tegentreffer via een uitstekende sliding te voorkomen.

Hoewel Oranje onder 17 voor de pauze sterker was dan Duitsland, leken beide teams met een 0-0 tussenstand te moeten gaan rusten. Echter Aboukhlal besliste anders. Na een snelle en goede aanval slingerde Familio-Castillo de bal voor de goal van Luca Plogmann langs, waar Aboukhlal de bal al glijdend verlengde richting de verre hoek; 0-1. Dit bleek ook de ruststand.

In de tweede helft Duitsland knokte zich meer en meer in de wedstrijd en zag dat beloond worden met de gelijkmaker. Een voorzet vanaf links leek simpel weggewerkt te kunnen worden door Bakker, maar de centrale verdediger schoof de bal zomaar in de voeten van Elias Abouchabaka, die dat genadeloos afstrafte. Het werd 1-1.

Een minuut voor het verstrijken van de officiële speeltijd ging het alsnog mis voor Oranje. Een vrije trap vanaf de zijkant leek in eerste instantie weggewerkt te worden door de defensie van Oranje, maar de bal bleef hangen. De bal kwam voor de voeten van Jan-Fiete Arp en schoot raak. Het bleef bij 2-1 voor Duitsland.

Door deze nederlaag kan Oranje het WK onder 17, later dit jaar in India, vergeten. Voor Duitsland wacht nu Spanje in de halve finale. De andere halve finale gaat tussen Turkije en Engeland.