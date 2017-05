Muitende soldaten bezetten stad Ivoorkust YokiKater 13-05-2017 18:06 print

Muitende soldaten in Ivoorkust hebben de toegang tot Bouake, de tweede stad van het land, afgesloten. Twee personen die op een motor langs een wegblokkade probeerden te komen, zijn neergeschoten.

De soldaten hebben een conflict met de overheid over hun salarissen. Een beloofde bonus is nog altijd niet geheel betaald. Die bonus werd toegezegd omdat de soldaten een eerdere opstand in januari beëindigden. De 8400 muitende militairen kregen al 5 miljoen frank(7000 euro), maar eisen nog eens 7 miljoen frank (10.600 euro) per persoon.

Ook in andere plaatsen in Ivoorkust is het onrustig.



Muitende soldaten bezetten stad Ivoorkust (Foto: ANP)