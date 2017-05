RKC-aanvoerder Nieuwendaal stopt vanwege kunstgras

RKC-aanvoerder Steef Nieuwendaal heeft op 31-jarige leeftijd besloten te stoppen met profvoetbal. De middenvelder geeft het spelen op kunstgras op al belangrijkste reden.

"Het is een beslissing waar ik al een tijdje mee liep, eigenlijk vanaf het begin van het seizoen al", aldus Nieuwendaal na het met 1-0 gewonnen duel tegen FC Emmen. "Het heeft ook te maken met de dramatische staat van de kunstgrasvelden in Nederland. Om iedere dag nog op die rommel te lopen, dat gaat me niet in de koude kleren zitten."

"Als ik wedstrijden op gras speel, gaat het zoveel makkelijker en relaxter", vervolgt Nieuwendaal. "Hier ben ik niet voor gemaakt. Het is ook de doodsteek voor het voetbal. Het moet zo snel mogelijk afgeschaft worden.Ik heb voor mezelf de beslissing genomen naar de amateurs te gaan. Een opening is er altijd, maar dan moet er wel een heel mooi avontuur voorbij komen. Ik ben 31 en wist dat het moment zou komen. Ik kies ervoor op een mooi moment uit te stappen. Ik denk dat ik een hele mooie carrière heb gehad."

In de Jupiler League speelt een grote meerderheid van de clubs op kunstgras. Alleen NAC, Fortuna Sittard, FC Dordrecht en Jong Ajax spelen er op echt gras. Daarnaast was er de voorbije maanden al veel te doen om kunstgrasvelden, die invloed op de gezondheid zouden hebben.