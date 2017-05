Manyonga springt opnieuw enorm ver heywoodu 13-05-2017 15:35 print

Verspringer Luvo Manyonga heeft ook buiten zijn eigen land grote indruk gemaakt. De 26-jarige Zuid-Afrikaan is sinds begin vorig jaar eindelijk volledig van zijn drugsverslaving af en is weer écht voor de sport aan het leven. Dat betaalde zich vorig jaar uit in olympisch zilver en wat afstanden betreft gaat het dit jaar alleen maar beter.

In Zuid-Afrika vloog Manyonga dit jaar in al zijn wedstrijden: 8,46 meter in Bloemfontein, 8,62 meter bij regionale kampioenschappen in Pretoria en vervolgens zelfs 8,65 meter bij de nationale kampioenschappen in Potchefstroom. Tijdens de Diamond League in Shanghai liet hij zien ook buiten Zuid-Afrika te excelleren.

Manyonga sprong in zijn eerste poging met 8,48 meter al naar een bijna zekere zege. Hij deed er nog eens een schepje van één centimeter bij op, alvorens hij met 8,61 meter nog harder uithaalde. Niemand kon in zijn buurt blijven en dus was de zege binnen voor de Zuid-Afrikaan. De strijd om de tweede plek was spannend en ging tussen drie Chinezen en een Zuid-Afrikaan: Gao Xinglong werd tweede met 8,22 meter, voor Huang Changzhou (8,20), Zhang Yaoguang (8,19) en Rushwal Samaai (8,18).

Manyonga vliegt naar 8,61 meter in Shanghai (Bron: YouTube)