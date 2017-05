Hamilton naar pole in spannende kwalificatie, Verstappen 5e heywoodu 13-05-2017 15:15 print

Lewis Hamilton vertrekt zondag van poleposition tijdens de Grand Prix van Spanje. De Britse Mercedescoureur was in de kwalificatie de snelste, maar ruim was het zeker niet.

In de derde en laatste kwalificatiesessie werd het tempo flink opgeschroefd en dat leverde voor Hamilton een tijd op van 1:19,149 minuten. Valtteri Bottas gaf ruim twee tienden toe op zijn teamgenoot, maar de Ferrari's waren erg snel onderweg.

WK-leider Sebastian Vettel kwam het dichtst in de buurt en strandde op slechts 0,051 seconden van Hamilton. Kimi Räikkönen was onderweg zelfs sneller dan de Brit, maar moest zijn voorsprong van ruim één tiende in de laatste sector inleveren en eindigde als vierde, achter Bottas.

De gaten waren in het hele veld aanzienlijk kleiner dan we gewend zijn en ook de Red Bulls zaten niet zo ver van de top. Max Verstappen gaf maar net iets meer dan een halve seconde toe de pole van Hamilton. Daarmee troefde hij zijn teamgenoot af: Daniel Ricciardo was een ruime seconde trager dan Hamilton.

De man van de dag hebben we echter nog niet genoemd, want er mag eigenlijk geen twijfel over bestaan dat die titel bedoeld is voor niemand minder dan Fernando Alonso. De Spanjaard deed het schier onmogelijke door de verschrikkelijk onbetrouwbare McLaren op een prachtige zevende plek neer te zetten.

