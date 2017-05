Explosieven gedumpt bij woning in Heiloo

In Heiloo is afgelopen nacht een gezin ruw uit hun slaap gewekt en uit huis gehaald door de politie. Om een uur of 3 's nachts zag iemand hoe een man een wit tasje in de tuin werd neergelegd. Na controle door de politie bleken er een granaat en vuurwapen in de tas te zitten.

De politie schakelde de Explosieven Opruimingsdienst in die het wapen en granaat heeft meegenomen. Het gezin verbleef in de tussentijd op het politiebureau. Waarom het tasje werd achtergelaten is onbekend. De politie vraagt getuigen om zich te melden.