Bosz: "Het overtreft ook mijn verwachtingen"

Peter Bosz had niet gedacht dat Ajax zo ver zou komen, na de eerste moeizame weken van dit seizoen. De Amsterdammers staan in de Europa League-finale.

Ondanks een 3-1 nederlaag in de return tegen Olympique Lyon maakt Ajax zich op voor de eerste Europese finale sinds 1996. Op 24 mei is Manchester United in Stockholm de opponent. "Ja, het overtreft ook mijn verwachtingen, want zo goed liep het niet voor aanvang van het seizoen, de eerste competitieweken en tegen FC Rostov", zegt Bosz in De Telegraaf.

Toch is hij erin blijven geloven, benadrukt de coach. "We hebben geen concessies aan onze principes gedaan, maar zijn met een aantal andere spelers hard gaan werken en uiteindelijk beloond voor onze vasthoudendheid. Met een plaats in de finale van de Europa League tegen Manchester United en nog een kleine kans op het landskampioenschap."

"Hoewel we een jonge onervaren ploeg hebben, zijn we vanuit onze eigen offensieve, positieve voetbalgedachte met dominant voetbal heel ver gekomen. Dat heeft het succes niet in de weg gestaan en is geweldig om te zien." Ajax kan zondag bij winst op Willem II (uit) kampioen worden, maar dan moet Feyenoord wel punten laten liggen tegen Heracles Almelo (thuis).