In elf plaatsen in het land laten militairen zaterdag zien wat ze kunnen en doen. Het is het hoofdevenement van de Landmachtdagen. De militairen lopen patrouilles in de steden, voeren demonstraties uit en gaan het gesprek aan met het publiek.

De open dagen van de Landmacht begonnen maandag. De afgelopen dagen gingen honderden militairen langs bij meer dan ruim 1500 klassen van groep zeven en acht in het basisonderwijs. Daar vertelden ze over hun werk bij de landmacht.

Vrijdag ontving de Landmacht meer dan 2000 scholieren uit het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. De evenementen zaterdag zijn in Almere, Eindhoven, Enschede, Groningen, Havelte, Heerenveen, Heerhugowaard, Rotterdam, Utrecht, Weert en Zutphen.



Militairen patrouilleren door elf steden (Foto: ANP)