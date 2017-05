Dit weekeinde draait een groot aantal molens tijdens de Nationale Molendag. Meer dan negenhonderd molens draaien dan en zijn open voor publiek.

Ook De Zesde Molen in Haastrecht is dan te bezoeken, maar deze molen zal niet draaien. Deze molen is stilgezet, omdat onlangs een bout was afgebroken. Er bleek iets mis de zijn met de boutverbinding van de wieken. Uit voorzorg zijn daarom ook 48 molens met dezelfde constructie stilgelegd.

Het probleem is nog niet verholpen, zodat deze molens niet zullen draaien, maar de meeste zijn wel te bezichtigen. "Veiligheid staat voor alles", aldus een woordvoerder van de vereniging De Hollandsche Molen. Ook bij een molen in Schiedam waren bouten afgebroken. Deze molen is zondag niet te bezichtigen.

Het is de 45e editie van het evenement. De molendagen trokken vorig jaar ongeveer 100.000 mensen. De organisatie verwacht dat aantal ook dit weekeinde te halen. De Nationale Molendag wordt georganiseerd door Het Gilde van Vrijwillige Molenaars en de vereniging De Hollandsche Molen.



Bijna alle molens draaien op molendag (Foto: ANP)