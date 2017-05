De moeder van drie zangeressen van OG3NE is toch naar Kiev gekomen om hun dochters persoonlijk aan te moedigen in de finale van het Eurovisiesongfestival. Haar bezoek was een grote verrassing voor Lisa, Amy en Shelley, zo lieten ze vrijdagnacht weten.

"Vanavond kregen we de verrassing van ons leven!! Onze zieke mama is in Kiev!! We kunnen niet geloven dat ze ons zaterdagavond gaat zien optreden, hier op het Eurovisie Songfestival! We're gonna stand in line", schrijft het trio op Twitter en Facebook bij een foto waarop ze te zien zijn met hun moeder Isolde en vader Rick.

Isolde is ongeneeslijk ziek. Ze heeft een zeldzame en kwaadaardige vorm van botkanker en kon daarom in eerste instantie niet mee naar Kiev. Eerder stelden de zussen nog dat ze hoe dan ook in Oekraïne zouden blijven, mocht er iets gebeuren met haar gezondheid.

Lights and Shadows, het lied van OG3NE, is een ode aan Isolde.

We can’t believe it! Our beloved but sick mother is here in Kiyv to support us at the #Eurovision final! We’re going to make you proud Mom!❤ pic.twitter.com/8gE6l2Kvsi — OG3NE (@OG3NE) 12 mei 2017



Zieke moeder OG3NE toch in Kiev (Foto: BuzzE)