Todt wil langer FIA-president blijven

Jean Todt heeft zich opnieuw kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van autosportfederatie FIA. De 71-jarige Fransman werd in 2009 opvolger van Max Mosley en wil opgaan voor zijn derde termijn.

Todt boekte in het begin van zijn carrière succes als rallynavigator om in 1982 directeur van Peugeot Talbot Sport te worden. De Fransman kende daar vele hoogtepunten, alvorens in 1993 teambaas bij Ferrari te worden. Uiteindelijk verliet hij het Italiaanse bedrijf in 2009 voor het presidentschap van de FIA.

Todt werd vier jaar later herkozen en hoopt wederom het vertrouwen te hebben om er nog vier jaar aan vast te kunnen plakken. "De komende maanden zullen mijn team en ik een gedetailleerd plan uit de doeken doen voor de komende termijn. Zoals altijd gaan we ervoor zorgen dat we op één lijn zitten wat betreft de prioriteiten. De FIA is momenteel sterker en meer verenigd dan ooit."

Maandag wordt duidelijk of zich tegenkandidaten hebben gemeld.