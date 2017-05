Verstappen: "Nog steeds het derde team"

Vandaag werden de eerste vrije trainingen voor de Grand Prix van Spanje afgewerkt. Alle teams kwamen met updates voor hun bolides, net zoals het Red Bull Racing van Max Verstappen. De Nederlander reed twee keer naar een vijfde plaats, op ruime afstand van de Mercedessen, maar dicht achter de Ferrari's. De verbeteringen aan de RB13 werden in ieder geval goed ontvangen.

Verstappen: "Het was positief. Je hebt meer grip in de langzame en snelle bochten. Ook stuurt de auto wat beter in. We zitten hiermee dichter bij Ferrari, al denk ik nog wel dat we het derde team zijn."

De Nederlander acht een stunt zoals de zege van vorig jaar dan ook vrijwel uitgesloten. "Als de eerste vier auto's crashen wel." De updates zijn in ieder geval goed bevallen. "Ik voel me er beter bij, er zit vooruitgang in, maar we moeten nog hard werken om de auto en de motor sneller te krijgen."