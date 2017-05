Bethesda geeft ons mondjesmaat meer informatie over de uitbreiding Morrowind voor MMORPG The Elder Scrolls Online. Hier zien we de schone taak die het huurmoordenaarsgilde de Morag Tong uit mag voeren. De uitbreiding Morrowind verschijnt op 6 juni voor PlayStation 4, Xbox One, pc (Windows) en Mac.