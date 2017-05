De politie heeft vrijdagmiddag in Amsterdam-Zuidoost op basis van verkeerde informatie schoten gelost bij de aanhouding van vier verdachten. Aanvankelijk dachten agenten met overvallers te maken te hebben, maar het ging om vluchtende verdachten die mogelijk betrokken waren bij een diefstal bij een winkel.

De informatie was onjuist binnengekomen bij de meldkamer, aldus de politie. Hoe dat kon gebeuren wordt onderzocht. "Hierbij was geen geweld gebruikt en zeker geen wapens." Wat de diefstal precies inhield, wil de politie niet kwijt.

De vier verdachten zijn aangehouden. Niemand raakte gewond. Het incident had plaats in omgeving van het Bullewijkpad. Omdat geschoten is door politiemensen volgt zoals gebruikelijk een intern onderzoek.



Politie schiet na verkeerde informatie (Foto: ANP)