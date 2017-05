Bokser Müllenberg laat titeltoernooien schieten heywoodu 12-05-2017 16:30 print

Amateurbokser Peter Müllenberg zal dit jaar niet op de diverse titeltoernooien te zien zijn. De 29-jarige Tukker heeft een pauze ingelast voor onbepaalde tijd. Dat heeft de Nederlandse boksbond laten weten.

Onder meer door privé-omstandigheden zal Müllenberg de voornaamste titeltoernooien van het jaar aan zich voorbij laten gaan. Zo zal hij niet te bewonderen zijn tijdens het NK (20 en 21 mei in Rotterdam), het EK in Oekraïne (16-24 juni) en het WK in Duitsland (25 augustus tot en met 3 september).

Müllenberg plaatste zich vorig jaar voor het eerst voor de Olympische Spelen. Bij het lichtzwaargewicht (-81kg) won hij van de Iraniër Ehsan Rouzbahani, waarna Teymur Mammadov uit Azerbeidzjan in de achtste finales te sterk was. Op het Feliks Stamm-toernooi in Warschau boekte hij onlangs nog vier overwinningen op rij, waardoor hij het toernooi op zijn naam schreef.