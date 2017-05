Kourtney Kardashian naakt voor fotoshoot YokiKater 12-05-2017 12:24 print

Kourtney Kardashian heeft niets te verbergen. De 38-jarige realityster gaat uit de kleren tijdens een professionele fotoshoot, zo blijkt uit een trailer voor de aflevering aanstaande zondag van Keeping Up With The Kardashians. Haar halfzus Kylie Jenner en zussen Kim en Khloé Kardashian waren uit nieuwsgierigheid aanwezig bij de fotoshoot.

"Ben je echt naakt onder deze kleding?", vraagt Kylie aan Kourtney, die bevestigend antwoord. "Dus je gaat echt naakt?", vraagt Kylie verbaasd. Kourtney trekt vervolgens haar kleding uit en laat zich in een buitenzwembad naakt fotograferen terwijl haar zussen haar aanmoedigen.

Met name haar zus Khloé is trots op Kourtney en zegt tegen haar: "Je hebt een geweldig lichaam, zit naakt in het zwembad. Je zussen moeten zich zorgen maken!"

Wat het nieuwe vriendje van Kourtney, het 24-jarige model Younes Bendjima, vindt van de naakte fotoshoot is niet bekend. Volgens een bron hebben de twee het voorlopig "erg leuk" samen.



Kourtney Kardashian naakt voor fotoshoot (Foto: BuzzE)