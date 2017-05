Een twaalfjarig kankerpatiëntje uit Noord-Holland dat geen verdere behandeling tegen zijn ziekte wil ondergaan, hoeft niet tegen zijn wil een chemokuur te volgen. Dat bepaalde de kortgedingrechter in Alkmaar vrijdag in een zaak die de vader van de jongen had aangespannen tegen de stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers. Die heeft toezicht op het kind.

Het jongetje werd eind vorig jaar zes weken lang dagelijks bestraald vanwege een hersentumor en had in maart met een vervolgbehandeling in de vorm van een chemokuur moeten starten. Dat wil hij echter niet, zo heeft hij zelf aangegeven en is ook de overtuiging van een psychiater. Die verklaarde het jonge patiëntje na onderzoek wilsbekwaam. Toen de gezinsvoogd niet tegen die beslissing in het geweer kwam, stapte de vader eind vorige maand naar de rechter.



Jongetje (12) hoeft geen chemokuur te ondergaan (Foto: ANP)