Klaassen na bereiken Europa League-finale: "Dit is toch mooi?!"

Ajax-captain Davy Klaassen zocht naar woorden na het behalen van de Europa League-finale ten koste van Olympique Lyon.

Nog buiten adem kwam Klaassen donderdagavond voor de camera van RTL. Ajax had met 3-1 verloren van Olympique Lyon en met tien man een zenuwslopende slotfase overleefd. "Ik weet het allemaal niet joh", aldus Klaassen. "Dit is gewoon een finale met Ajax. Ik weet niet. Dit is toch mooi?!"

Klaassen zag hoe zijn ploeg de eerste veertig minuten grip had op Lyon, maar dat in een paar minuten volledig kwijtraakte. Na rust bleef het lang 2-1, maar omdat Ajax geen 2-2 maakte, het 3-1 werd én Nick Viergever met twee keer geel moest inrukken, werd het nog bloedstollend spannend. "We hadden het echt onder controle", vervolgt Klaassen. "We hadden 2-0 moeten maken, maar dan krijg je vlak voor rust twee goals tegen. Daarna is het gewoon overleven en dan wordt het op het eind nog heel spannend."

Klaassen wilde het niet per se billenknijpen noemen na die 3-1 en rode kaart. "Maar het was wel lastig. Zij gaan natuurlijk aandringen en wij moesten er alles aan doen om die goal tegen te houden. Dan moet je standhouden. Er waren nog een paar hachelijke momenten, maar ik ben hier heel trots op."

Meteen na de wedstrijd liep Klaassen naar zijn vriendin bij de tribune, om haar een kus te geven. "Ja, tuurlijk man. Mijn ouders en zusje zitten hier ook, maar ik heb ze nog niet gezien. Het is mooi!"