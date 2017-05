Ghostbusters-dinosaurus ontdekt: 'vernietiger van scheenbenen'

Paleontologen hebben in de Verenigde Staten een nieuwe dinosaurussoort ontdekt. De botten werden uiteraard al enige tijd geleden opgegraven, in 2014 om precies te zijn, maar nu heeft het dier ook een naam: Zuul crurivastator.

Voor liefhebbers van Ghostbusters uit 1984 gaat misschien een belletje rinkelen en inderdaad, het dier is vernoemd naar het interdimensionale monster Zuul. Het gaat om een soort uit de familie van de zogenaamde ankylosaurussen, plantenetende dinosaurussen die zwaar bepantserd waren en een soort knots aan het uiteinde van de start hadden.

De botten werden gevonden in een mijn in Montana, waar al vaker dinoskeletten werden gevonden. Een goed skelet van een ankylosaurus is zeldzaam en het in 2014 gevonden exemplaar is een van de meest complete ooit: men vond onder meer een volledige schedel, een staartknots en zelfs zacht weefsel, iets wat bijzonder zeldzaam is.

Het dier had een korte, afgeronde snuit, een bepantserd gezicht en hoorns achter de ogen, net als Zuul, die in 1984 bezit nam van Sigourney Weaver's lichaam - in de film, uiteraard. De wetenschappers vonden ook een drie meter lange staart, inclusief scherpe stekels en de grote knots aan het einde.

De knots werd ongetwijfeld gebruikt in onderlinge duels, zoals vele diersoorten hun wapens onderling gebruiken, maar diende vermoedelijk ook een defensief doel. Zo kon Zuul crurivastator de poten van roofdieren flinke schade toebrengen en daar komt het tweede deel van zijn naam dan ook vandaan. Zuul crurivastator staat namelijk voor 'Zuul, vernietiger van scheenbenen'.

"Hoe goed dit fossiel bewaard is gebleven is werkelijk waar heel bijzonder. Niet alleen is het skelet bijna helemaal intact, ook grote delen van het botachtige pantser in de huid bevinden zich nog in de natuurlijke positie", vertelt David Evans, curator in het Royal Ontario Museum in Canada en de leider van het project rond het skelet.

Zuul crurivastator was vermoedelijk een meter of zes lang en zou een kilo of 2500 gewogen hebben, waarmee het dier wat formaat betreft enigszins overeenkomt met een witte neushoorn. En hoe men uiteindelijk besloot om de nieuwe soort de naam 'Zuul' mee te geven? "Ik zei als een soort grapje dat de schedel me deed denken aan Zuul uit Ghostbusters en die naam bleef eigenlijk gewoon hangen", aldus Victoria Arbour, expert op het gebied van gepantserde dinosaurussen en de voornaamste auteur van het onderzoek.

Het volledige onderzoeksrapport is hier te vinden.

'There is no Dana, only Zuul' (Bron: YouTube)

Introducing a new species of armoured dinosaur: Zuul, the Destroyer of Shins! https://t.co/krwT4JA21h pic.twitter.com/7kJt2YOtf7 — Royal Ontario Museum (@ROMtoronto) May 9, 2017