United naar EL-finale tegen Ajax na krankzinnig slot

Manchester United is op 24 mei 2017 de tegenstander van Ajax in de Europa League-finale. De Engelsen ontsnapten tegen Celta de Vigo in een bizarre slotfase (1-1).

United wist na de 1-0 zege in Vigo dat het met anderhalf been in de finale van de Europa League stond en al na een kwartier in de return op Old Trafford leken dat twee benen. Marouane Fellaini stond op de goede plek bij een mooie pass van Marcus Rashford, maker van de goal van vorige week, en kopte raak in de korte hoek bij Sergio Álvarez.

Voor Celta de Vigo veranderde er eigenlijk niet zoveel, want het moest er nog steeds twee maken om na negentig minuten zeker te zijn van een finaleplek. De voorsprong was terecht, want ook Rashford had na een tien minuten al een goede kans gehad na knappe voorbereiding van Paul Pogba, maar toen kon de Spaanse verdediging nog opruimen. Na een klein halfuur kreeg ook Celta een kans: Pablo Hernández besloot het van buiten de zestien te proberen en dwong Sergio Romero tot een uiterste krachtinspanning.

Enkele minuten voor rust miste Celta opnieuw een grote kans op 1-1. De pass van Pione Sisto was uitstekend, maar John Guidetti miste de bal en de duikende Daniel Wass kopte ruim naast. Kort na rust gaf Celta nog een keer het signaal aan United af dat deze halve finale nog niet was gespeeld. Guidetti kon net niet bij de bal komen bij opnieuw een gevaarlijke voorzet van Sisto. Even later voorkwam Álvarez aan de overkant dat Henrikh Mkhitaryan de voorsprong verdubbelde en aan alle Spaanse illussies een einde maakte.

In de zeventigste minuut kreeg Rashford een goede kans om de wedstrijd te beslissen. Hij zette twee verdedigers weg en wilde af gaan ronden, maar Álvarez stopte zijn inzet met twee benen. Zo bleef het spannend, zeker omdat Guidetti een kwartier voor tijd naast kopte. Ook de sterk ingevallen Jozabed Sánchez had al een kans gemist. Vijf minuten voor het einde einde kopte Facuno Roncaglia hard raak. De spanning was volledig terug: 1-1.

Terwijl United in bloedstolle slotminuten moest proberen die 1-1 vast te houden, raakten beide ploegen een speler kwijt. Eric Bailly en Roncaglia, maker van die 1-1 dus, hadden ruzie en leken elkaar te slaan. Arbiter Ovidiu Hategan toonde zich resoluut: allebei eraf. United zag daarna in de zes minuten extra tijd nog een doelpunt afgekeurd worden en Guidetti miste in de dying seconds een honder procent-kans. Daardoor wordt United de tegenstander van Ajax in de Europa League-finale op 24 mei in Stockholm en moet Celta de wonden likken.