Schaken verwacht trip naar Coolsingel met zoontje

Ruben Schaken rekent erop dat hij maandag met zijn zoontje naar de Coolsingel kan voor de kampioenshuldiging van Feyenoord.

De oud-speler van de Rotterdammers is tegenwoordig speler van ADO Den Haag. Zijn zoontje Jerayno speelt in de jeugd van Ajax, maar Schakens andere zoontje, Kirayno, is jeugdspeler van Feyenoord. "Hij vraagt het al de hele week: Pap, gaan we maandag naar de Coolsingel?"

Volgens de 35-jarige Amsterdammer zit dat wel goed. "Ajax wint van Willem II, maar Feyenoord doet datzelfde tegen Heracles. We gaan naar de Coolsingel", vertelt hij aan het Algemeen Dagblad.

Schaken kwam in 2010 in De Kuip terecht en hij vertrok in januari 2015. "Zelf is het me als Feyenoorder helaas vier jaar niet gelukt. Mooi om er als supporter wél te staan. Helemaal voor mijn zoontje." Mocht Ajax overigens de titel pakken, dan blijven vader en zoon Jerayno gewoon thuis: "Ajax toejuichen gaat me toch te ver."