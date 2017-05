Thomas blijft peloton net voor in Duinkerke H.Vviv 11-05-2017 16:39 print

Benjamin Thomas heeft in de Vierdaagse van Duinkerke de derde etappe gewonnen. De renner van Armée de Terre bleef het sprintende peloton net voor. Niccolo Bonifazio won de sprint van het peloton voor Arnaud Démare. Jens Debusschere blijft leider in het algemeen klassement.

In de slotfase koos Sylvain Chavanel de aanval. De renner van Direct Energie de Belg Maxime Vantomme en de Fransman Thomas met zich mee. De drie leken ingelopen te worden in de laatste kilometer door het peloton, maar Thomas hield knap stand. Bonifazio won de spint van het peloton. Raymond Kreder was de beste Nederlander in de etappe met een negende plaats.