De Amerikaanse zender ABC heeft comedyserie Modern Family met een negende en tiende seizoen verlengd, maakte de zender woensdag bekend. De gehele cast van de show keert terug en heeft een flinke salarisverhoging weten te bedingen, zo weet The Hollywood Reporter.?

Modern Family begon in 2009 en vertelt het verhaal van de familie Pritchett, hun partners en kinderen. De serie werd al snel een lieveling van veel kijkers en telt inmiddels acht seizoenen. Ook won de sitcom vijf Emmy Awards. In Nederland wordt de show uitgezonden op Comedy Central.

De maker van de show, Steve Levitan, reageerde woensdag verheugd op het nieuws. "We zijn ontzettend blij dat we meer tijd krijgen om deze boeiende personages uit te diepen met onze geweldige acteurs, schrijvers en crew. We zijn een grote familie", aldus Levitan die verder niets losliet over de salarisverhoging voor de cast.

Voor het achtste seizoen ontvingen de acteurs ieder 350.000 dollar (321.000 euro) per aflevering. Volgens ingewijden is dat bedrag voor de twee nieuwe seizoenen aanzienlijk hoger, al breken ze niet het record van de populaire serie Friends. De acteurs van die comedyshow kregen de laatste seizoenen een recordbedrag van 1 miljoen dollar per aflevering.



Modern Family met twee seizoenen verlengd (Foto: BuzzE)