'Jonge aarde was doodsaai: geen bergen, nauwelijks land'

In den beginne...was er eigenlijk bijna niks. Dat er niet gelijk een grote diversiteit aan leven rondwandelde zal geen verrassing zijn, maar uit onderzoek blijkt nu dat er sowieso bijzonder weinig te beleven viel.

In de Jack Hills, in het westen van Australië, hebben onderzoekers Andrew Berry en Anthony Burnham van de Australian National University zandsteen doorzocht, waarbij ze zirkoonkristallen tegen zijn gekomen. Zirkonen zijn mineralen die opgesloten zaten in de eerste gesteenten op aarde en daar in de loop der (vele) jaren uit zijn geërodeerd. "We hebben daar elementen van gebruikt om een beeld te scheppen van die tijd", aldus Burnham. "De geschiedenis van de aarde is net als een boek, maar dan één waar de eerste bladzijde uit is gescheurd, waardoor het erg lastig is om te vertellen hoe het verhaal is begonnen."

Uit het onderzoek aan de zirkoonkristallen, de oudste fragmenten van de aarde die ooit zijn gevonden, trokken de wetenschappers een aantal conclusies over de aarde en hoe onze planeet er een kleine 4,5 miljard jaar geleden bij lag. Bijster interessant was dat niet, er was namelijk geen hol te doen. "In de eerste grofweg 700 miljoen jaar vonden er geen continentale botsingen plaats en waren er geen bergen. Het was allemaal veel rustiger en saaier", legt Burnham uit.

Water was er volgens de onderzoekers voldoende. Sterker nog, bijna het volledige oppervlakte van de jonge aarde bestond uit water, met slechts her en der wat kleine eilandjes. Het zou wel eens erg lang hebben kunnen duren voordat dat veranderde. Volgens Burnham zijn er namelijk grote overeenkomsten met zirkonen uit gesteenten die minstens anderhalf miljard jaar later domineerden. "Dat suggereert dat de aarde er zeer lang over deed om te evolueren tot de planeet die we vandaag de dag kennen."

Het in Nature gepubliceerde onderzoek is hier te vinden, maar is helaas niet gratis in te zien.