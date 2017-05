Microsoft is een in december gemaakte belofte nagekomen. De Windowsmaker geeft ontwikkelaars toegang tot spraakassistent Cortana. Microsoft heeft het openstellen van Cortana bekendgemaakt tijdens de ontwikkelaarsconferentie Build in het Amerikaanse Seattle.

Met de inbreng van ontwikkelaars hoopt Microsoft zijn spraakassistent 'slimmer' te maken. Volgens Microsoft is het niet nodig om voor Cortana het wiel opnieuw uit te vinden. Eerder ontwikkelde code voor andere partijen, bijvoorbeeld Amazons spraakassistent Alexa, kan zonder al te veel moeite worden omgezet naar code voor Cortana.

Microsoft introduceerde zijn spraakassistent bij de lancering van Windows 10. Inmiddels wordt Cortana als een van de betere assistenten gezien. Om gebruik te kunnen maken van Cortana moet je wel in het Engels tegen haar praten, het Nederlands is ze nog niet machtig.



Cortana opengesteld voor ontwikkelaars (Foto: BuzzT)