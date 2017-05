Honderden mensen hebben zich woensdag voor het Witte Huis verzameld om te protesteren tegen het ontslag van FBI-directeur James Comey. De betogers eisten een onderzoek naar de reden waarom president Donald Trump Comey aan de kant heeft gezet. Betogers riepen onder meer dat Trump de grondwet heeft geschonden en dat de president zich als een koning gedraagt.

Trump ontsloeg Comey dinsdag. De maatregel is omstreden, omdat Comey de leiding had over het onderzoek naar mogelijke Russische inmenging in de presidentsverkiezingen. De FBI onderzoekt onder meer of vertrouwelingen en medewerkers van Trump hebben samengezworen met Moskou om de uitkomst van de stembusgang te beïnvloeden. Volgens de president is Comey ontslagen omdat hij zijn werk niet goed deed.



Betoging voor Witte Huis tegen ontslag Comey (Foto: ANP)