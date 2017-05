Frank Masmeijer erkent rol bij cokesmokkel Redactie 10-05-2017 19:18 print

De voormalige televisiepresentator Frank Masmeijer heeft voor het eerst bekend dat hij betrokken is geweest bij de invoer van 467 kilo cocaïne. Hij deed dat woensdag voor de rechtbank in Antwerpen via zijn advocaat.

Masmeijer was niet aanwezig op de zitting. "Uit schaamte", zei advocaat Kris Vincke tegen persbureau Belga. Het Openbaar Ministerie eiste eerder zeven jaar cel en 24.000 euro boete tegen Masmeijer. De voormalige tv-presentator had eerder zijn rol in de cocaïnesmokkel ontkend.

Masmeijer werd in 2014 opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de invoer van cocaïne via de Antwerpse haven. Met de opbrengst van de drugs, die waren verstopt in een lading bananen, zou Masmeijer forse schulden hebben willen aflossen. Zijn feestzaal in het Belgische Sint-Niklaas ging in 2013 failliet.

Toezicht

In de zomer van 2015 mocht Masmeijer de gevangenis verlaten. Hij werd onder elektronisch toezicht in zijn huis in België geplaatst.

Masmeijer was in de jaren tachtig en begin jaren negentig een bekend presentator van de NCRV. Hij presenteerde shows als de Holidayshow en Dinges. Toen zijn carrière bij de televisie was gestopt, ging hij in België de horeca in.



