Alweer meth in GameStop-game

Vorig jaar in augustus vond een elfjarige jongen uit Los Angeles een zakje poeder in zijn tweedehands game. Zijn vader bracht het naar de politie die zei dat er methamfetamine in zat. Nu is er iets identieks gebeurd, maar dan aan de andere kant van de Verenigde Staten.

Mama Kayla McAllister is boos. Zij had voor haar elfjarige zoontje bij GameStop een tweedehands exemplaar van Grand Theft Auto V gekocht en terwijl de game aan het installeren was, vond het ventje een zakje met wit poeder. McAllister bracht het spul naar de politie die bevestigde dat er methamfetamine in zat. GameStop heeft uiteraard excuses gemaakt en een vervangende game aangeboden (alhoewel er met de game zelf niets mis is). McAllister wil daar niets van weten en is uitermate verontwaardigd op sociale media aan het verkondigen hoe onverantwoord GameStop wel is. Het lijkt hier wel op een verhaal waar de pot de ketel iets verwijt, want zij koopt als ‘verantwoordelijke moeder’ een 18+ spel voor haar elfjarige kind. Dat maakt het niet goed dat er hard drugs in de gebruiksaanwijzing te vinden zijn, maar een volwassene had de gratis dope misschien beter op waarde kunnen schatten.