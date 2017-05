De Franse hoofdstad Parijs gaat een deel van de liefdesslotjes veilen die aan de beroemde Pont des Arts over de Seine hingen. De opbrengst van de veiling komende zaterdag gaat naar hulporganisaties die zich inzetten voor vluchtelingen in Parijs. "Ik denk dat dat een mooie boodschap is", zei locoburgemeester Bruno Julliard. "Dit helpt om te bewijzen dat we een solidaire, gulle en open stad zijn."

Talrijke stelletjes hebben de afgelopen jaren sloten met daarop hun namen aan de leuning van de voetgangersbrug nabij het Louvre vastgemaakt. Het wereldwijd bekende gebruik wordt door veel mensen gezien als symbool van eeuwige liefde. Maar nadat een deel van de railing onder het gewicht was ingestort, greep ''de stad van de liefde'' in en liet alle sloten twee jaar geleden verwijderen en nieuwe leuningen aanbrengen.

Vanaf woensdag zijn nu 150 bundels met hangsloten te bezichtigen. Ze komen met een geschatte waarde van 150 tot 200 euro onder de hamer. Bovendien komen vijftien grote leuningdelen vol met slotjes op de veiling: geschatte waarde 5000 tot 10.000 euro.



Parijs veilt liefdesslotjes van Pont des Arts (Foto: ANP)