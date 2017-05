'Politiemol' Mark M. krijgt zijn paspoort terug. De rechtbank in Den Bosch heeft het verzoek van de verdachte politieagent woensdag alsnog gehonoreerd omdat de behandeling van zijn strafzaak pas in januari volgend jaar verdergaat.

Tot dusver hebben de aanklager en de rechtbank zich verzet tegen een vertrek van Mark M. uit Nederland. De verdachte wilde zijn paspoort terug om zijn nieuwe vriendin in Oekraïne te kunnen bezoeken en om nieuw werk te zoeken in het buitenland omdat hij door zijn bekendheid in Nederland geen baan kan vinden.

Politieman Mark M. werd in 2015 aangehouden omdat het vermoeden is dat hij geheime informatie uit het politiesysteem kopieerde en verhandelde aan criminelen. Vanaf 2011 zou hij ruim 28.000 keer onbevoegd hebben gezocht naar gevoelige informatie en duizenden vertrouwelijke documenten hebben gekopieerd. Hij wordt onder meer verdacht van corruptie, computervredebreuk, witwassen en deelname aan een criminele organisatie.



'Politiemol' krijgt paspoort terug (Foto: ANP)