Nieuwe IP Bioware uitgesteld vanwege het sociale design

We weten allemaal dat Bioware bezig is met een nieuwe IP, maar wanneer de IP de markt op komt is nog niet bekend. EA heeft wel slecht nieuws voor fans: de game is uitgesteld tot het fiscale jaar van 2019.

Dit betekent dat de game op zijn vroegst in april 2018 verschijnt en op zijn laatst maart 2019. De reden is er één die twijfel doet toeslaan: 'Het ontwerp is prachtig, gameplay mechanics zijn geweldig en de actie is opwindend. De game is gebouwd rondom een live service en om ons proces te verbeteren hebben we besloten om meer toe te voegen aan het sociale design toe te voegen.'

Betekent dit een sociale ervaring? Always online? Geen singleplayer? Geen idee. Wellicht wordt de game wel onthuld op E3, dat plaatsvindt van 13-15 juni.