Televisiezender Fox heeft groen licht gegeven aan een pilot van de serie The Gifted, uit de koker van Marvel. De 51-jarige Bryan Singer, die eerder verschillende X-Menfilms maakte, zal op de regisseursstoel kruipen, zo weet Variety.

De serie vertelt het verhaal van een doorsnee Amerikaans stel wiens leven op zijn kop komt te staan wanneer ze ontdekken mutanten te zijn en over bijzondere krachten te beschikken. Nadat de overheid ontdekt dat de twee mutanten zijn, slaan ze op de vlucht. Ze komen in contact met een ondergronds netwerk aan mutanten en moeten vechten om in leven te blijven.

De hoofdrollen worden vertolkt door de Britse acteur Stephen Moyer (True Blood) en actrice Amy Acker (Angel). De pilot wordt naar verwachting eind dit jaar uitgezonden.



Fox bestelt serie van Singer over superhelden (Foto: BuzzE)