Van Rijsselberghe neemt de leiding op EK zeilen

Dorian van Rijsselberghe heeft dinsdag de leiding gepakt bij de Europese kampioenschappen in de RS:X voor de kust van Marseille. De 28-jarige zeiler uit Tezel won dinsdag beide races.

In het klassement heeft de olympisch kampioen nu een punt minder dan de Pool Pavel Tarnowski. Kiran Badloe bleef op de vierde plek staan. De 22-jarige Nederlander eindigde in de races als tweede en vierde.

Van Rijsselberghe komt in de Franse stad weer voor het eerst in actie na zijn succesvolle optreden bij de Spelen in Rio.

Bij de vrouwen steeg Lilian de Geus ook in het klassement naar een tweede plek. De Nederlandse heeft een achterstand van zes punten op de Française Helene Noesmoen.

Het EK zeilen duurt nog tot en met zondag.