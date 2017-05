Alles over Injustice 2

In een lange video passeert alles wat je moet weten over Injustice 2 in sneltreinvaart de revue. De verhaalmodus, je pakjes met betere stats, gildes, dagelijkse uitdagingen, het zijn aspecten die we reeds kenden van RPG’s, maar nu geïntegreerd in een vechtspel.

Het verhaal zelf en de (anti-)helden worden aangestipt, maar ook de ‘wild cards’: personages die geen partij gekozen hebben en op eigen houtje op anderen inbeuken. Een voorbeeld van een wild card is Brainiac. Je kunt je vechter ook uitrusten met leuke pakjes die je stats kunnen verbeteren, maar je ook extra moves kunnen geven. De spemodus Multiverse zit vol uitdagingen die de spelregels aanpassen. Omdat het spel hiermee moeilijker wordt, zijn de beloningen ook groter. Er zijn ieder uur, iedere dag en iedere week speciale uitdagingen voor vechters die hun grenzen willen verkennen. Injustice 2 heeft ook een gilde-systeem met eigen dagelijkse en wekelijkse uitdagingen. Gildeleden kunnen ook spullen met elkaar ruilen. De combinatie met de mobiele versie komt ook even aan bod. Injustice 2 komt op 19 mei uit voor PlayStation 4 en Xbox One. De mobiele versie van de game voor iOS en Android is vanaf 11 mei al te downloaden.