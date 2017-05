Elder Scrolls vangt kogel op PoeHao 10-05-2017 00:48 print

Gamer velerok was Prey aan het spelen en hoorde opeens een luide doffe knal en brekend glas. Omdat het geluid niet van de game kwam, keek hij om zich heen en zag een gat naast zijn monitor. Er was een kogel door de muur gevlogen, maar opgevangen door zijn Elder Scrolls Anthology-doos.

Dit is moeilijk voor elkaar te krijgen in Nederland met muren van onze bouwkwaliteit, maar muren in de Verenigde Staten zijn vaak wat dunner. De kogel is de verzameldoos binnengedrongen en heeft alle uitbreidingen voor Morrowind vernield. Helaas was de politie reeds geweest voordat hij de foto’s had genomen. Daarom is deze niet hier te zien. Omdat de cdrom van Oblivion in de diskdrive van zijn pc zat, is deze sowieso beschermd gebleven. Het schot kwam waarschijnlijk bij zijn buren vandaan en deze hadden later op de dag weer een huiselijke ruzie, wat normaal lijkt te zijn voor deze personen. Het politieonderzoek loopt nog. Bethesda is zo vriendelijk geweest om aan te bieden zijn Elder Scrolls Anthology-doos te vervangen.